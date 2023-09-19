Спасение выбросившейся на берег огромной акулы попало на видео

В США посетители пляжа голыми руками спасли выбросившуюся на берег акулу-мако

В США посетители пляжа спасли огромную акулу, которая выбросилась на берег. Происшествие попало на видео, снятое женой одного из мужчин, помогавших рыбе, сообщает Fox Weather.

Происшествие случилось на курорте Пенсакола-Бич в штате Флорида. Как рассказал один из отдыхающих, он увидел, что акула-мако на большой скорости приблизилась к берегу, выскочила на песок на линии прибоя и застряла. «Она несколько минут пыталась вернуться в воду, а потом муж пошел помогать», — поделилась воспоминаниями заснявшая спасение хищницы женщина.

Американец вместе с другими очевидцами попытался вернуть акулу в воду голыми руками, но животное начало сопротивляться и один раз отбросило спасателей. В итоге им все-таки удалось схватить мако за хвост, развернуть мордой в сторону океана и столкнуть в воду. После этого рыба уплыла под аплодисменты своих спасителей и очевидцев.

Акулы-мако являются крупными хищниками — их длина может достигать четырех с половиной метров. Они обитают в водах умеренных и тропических морей и считаются одними из самых быстрых представителей своего вида. Во время бросков они могут разгоняться до 74 километров в час и выпрыгивать из воды на высоту до шести метров.

Ранее сообщалось, что катамаран, на котором плыли российские путешественники-кругосветчики, потопили 40-сантиметровые бразильские светящиеся акулы. У катамарана вышли из строя два баллона, что вынудило его экипаж подать сигнал SOS.