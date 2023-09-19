Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:10, 19 сентября 2023Из жизни

Спасение выбросившейся на берег огромной акулы попало на видео

В США посетители пляжа голыми руками спасли выбросившуюся на берег акулу-мако

В США посетители пляжа спасли огромную акулу, которая выбросилась на берег. Происшествие попало на видео, снятое женой одного из мужчин, помогавших рыбе, сообщает Fox Weather.

Происшествие случилось на курорте Пенсакола-Бич в штате Флорида. Как рассказал один из отдыхающих, он увидел, что акула-мако на большой скорости приблизилась к берегу, выскочила на песок на линии прибоя и застряла. «Она несколько минут пыталась вернуться в воду, а потом муж пошел помогать», — поделилась воспоминаниями заснявшая спасение хищницы женщина.

Материалы по теме:
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией» Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
18 июля 2020
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

Американец вместе с другими очевидцами попытался вернуть акулу в воду голыми руками, но животное начало сопротивляться и один раз отбросило спасателей. В итоге им все-таки удалось схватить мако за хвост, развернуть мордой в сторону океана и столкнуть в воду. После этого рыба уплыла под аплодисменты своих спасителей и очевидцев.

Акулы-мако являются крупными хищниками — их длина может достигать четырех с половиной метров. Они обитают в водах умеренных и тропических морей и считаются одними из самых быстрых представителей своего вида. Во время бросков они могут разгоняться до 74 километров в час и выпрыгивать из воды на высоту до шести метров.

Ранее сообщалось, что катамаран, на котором плыли российские путешественники-кругосветчики, потопили 40-сантиметровые бразильские светящиеся акулы. У катамарана вышли из строя два баллона, что вынудило его экипаж подать сигнал SOS.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    В России резко выросла заболеваемость коронавирусом. В Москве готовятся к новой волне, развернут ковидный госпиталь

    Звезда сериала «Непосредственно Каха» раскрыл заработок в Comedy Club

    Дачникам назвали главные ошибки осенью

    Склонявшие подростка поджечь госучреждение российские студенты получили срок

    Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда

    Оптовые цены на бензин в России резко упали

    В Европе участились кражи одного продукта из-за рекордного роста цен

    Спрос на квартиры в Подмосковье резко вырос

    «Ростех» поставил в войска помповые гранатометы

    В МИД России сообщили о контакте с Азербайджаном по ситуации в Карабахе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости