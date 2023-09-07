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20:17, 7 сентября 2023Из жизни

Светящиеся акулы вынудили российских путешественников подать сигнал SOS

ABC News: катамаран российских кругосветчиков потопили светящиеся акулы

Фото: NOAA Photo Library / Wikimedia

Катамаран, на котором плыли российские путешественники-кругосветчики, потопили 40-сантиметровые бразильские светящиеся акулы. Об этом пишет ABC News.

У катамарана вышли из строя два баллона, что вынудило его экипаж подать сигнал SOS. Наиболее вероятными виновниками этого, по мнению специалистов, были бразильские светящиеся акулы, относящиеся к виду Isistius brasiliensis.

Профессор экологии из Университета Бонда Дэрил Макфи рассказал ABC News, что эти хищники достигают всего 40 сантиметров в длину, однако при этом обладают очень острым и необычно выглядящим набором зубов.

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Обычно светящиеся акулы питаются китами и другими крупными рыбами. При этом они вцепляются в свою добычу и отрывают от нее крупные куски при помощи своих устрашающих челюстей. Атаки повторяются, пока добыча не ослабнет.

Макфи считает, что атака на катамаран была случайной и произошла лишь из-за сходства баллона с морскими млекопитающими. Бразильские светящиеся акулы часто питаются падалью, поэтому могли принять баллон за тело дельфина или кита.

Акул Isistius brasiliensis назвали светящимися, потому что они испускают зеленый люминесцентный свет. Свечение может продолжаться в течение трех часов после того, как их вытащили из воды.

Считается, что этот вид не представляют большой опасности для людей. Известно всего несколько случаев их нападения на человека. Последний из них произошел на Гаити в 2017 году.

Ранее пресс-секретарь томского отделения Русского географического общества Анна Косихина рассказала, что экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way при нападении акул в Тихом океане не пострадал. Инцидент произошел примерно в 835 километрах к юго-востоку от города Кэрнс в Австралии. Сначала хищники повредили левый баллон катамарана, после чего путешественникам удалось еще сутки продержаться на плаву.

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    Антонина Черташ
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