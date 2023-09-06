Раскрыто состояние переживших нападение акул в Тихом океане россиян

«РГО»: экипаж экспедиции Russian Ocean Way после нападения акул не пострадал

Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way при нападении акул в Тихом океане не пострадал. Об этом «Ленте.ру» рассказала пресс-секретарь томского отделения «Русского географического общества» Анна Косихина.

«Сейчас экипаж в безопасности, это самое главное. Их здоровье в порядке, повреждений никаких нет. К сожалению, катамаран спасти не удалось. Поэтому [исполнительный директор томского отделения «Русского географического общества»] Юлия Калюжная вылетит в ближайшее время в Австралию, чтобы помочь решить вопрос о продолжении экспедиции», — сообщила собеседница «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что экипаж экспедиции подвергся нападению акул примерно в 835 километрах к юго-востоку от города Кэрнс в Австралии. Сначала хищники повредили левый баллон катамарана, после чего путешественникам удалось еще сутки продержаться на плаву. На следующий день акулы повредили уже правый баллон, и катамаран начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS, через 45 минут их эвакуировал сухогруз Dugong Ace. На спасательном корабле экипаж направился в другой австралийский город — Брисбен.

В состав экспедиции входят россияне Евгений Ковалевский и Станислав Березкин и француз Винсент Томас Этьен.

