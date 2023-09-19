Делегация Минобороны России во главе с Шойгу прибыла в Иран

Глава Минобороны России Шойгу прибыл в Иран, где встретится со своим коллегой

Делегация Минобороны России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыл в Иран, где тот встретится со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштиани. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российский министр встретится с некоторыми представителями командования Вооруженных сил исламской республики. По данным иранского агентства Tasnim, стороны обсудят ситуацию в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере.

Ранее Шойгу встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и показал ему гиперзвуковой комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И. О летно-технических возможностях «Кинжала» Ким Чен Ыну доложил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.