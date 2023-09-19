Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 19 сентября 2023Россия

В Госдуме рассказали об особенностях осеннего призыва

Депутат Госдумы Швыткин: отправлять срочников в зону конфликта не будут

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Осенняя призывная кампания начнется 1 октября и завершится 31 декабря 2023 года, количественно призыв будет такой же, как прошедшей весной. Отправка срочников в зону украинского конфликта не планируется. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Особых изменений в осеннем призыве не будет. Количественно призыв будет приблизительно такой же, как и весной. Хочу также обратить внимание на то, что отправлять срочников в зону СВО не будут. Защита родины — священная обязанность каждого гражданина, особенно мужчины. Подчеркиваю: ни одного срочника в зону СВО не отправят», — сказал Швыткин.

Он также напомнил, что призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет, повышение призывного возраста не коснется нынешних срочников.

«Это последний раз, когда будут призывать мужчин до 27 лет. Закон о повышении призывного возраста их не коснется», — заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет. Соответствующий документ, который вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», опубликован на интернет-портале правовой информации.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В Баку решили полностью очистить регион от армянских военных

    МИД России пообещал ответить на удаления видео на YouTube

    Боня оценила лицо после пластики фразой «я сама пугаюсь своего отражения»

    Российский силовик получил от застройщика 18 миллионов рублей

    Звезда сериала «Чики» показала фигуру после родов

    Туристка заказала в ресторане лобстера за 20 тысяч рублей и отпустила его в море

    МИД Южной Кореи вызвал посла России

    Россиянам дали советы по спасению увядших огурцов

    Названо условие роста стоимости нефти до 100 долларов за баррель

    Жилье в популярной у россиян стране подорожало почти вдвое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости