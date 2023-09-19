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16:17, 19 сентября 2023Из жизни

Любителя змей оштрафовали на две тысячи долларов за серфинг с питоном

7 News: в Австралии серферу выписали штраф из-за страданий питона

Фото: David Clode / Unsplash

Жителя Австралии, который занялся серфингом со своим домашним питоном, оштрафовали за нарушение условий лицензии на содержание животного. Об этом сообщает 7 News.

Хигор Фиуза и его ромбический питон Шива стали популярны среди местных жителей после того, как мужчина рассказал, что берет змею на серфинг на побережье города Голд-Кост. Мужчина опубликовал в сети ролик, на котором видно, как он плавает на доске вместе с питоном. Серфер столкнулся с осуждением пользователей. Многие люди заявили, что Фиуза причиняет рептилии страдания. Однако серфер заявил, что Шива любит плавать. «Обычно, когда ей что-то не нравится, она начинает шипеть. Но в воде она не шипит, она всегда спокойна», — сказал он местным журналистам.

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Вскоре действия Фуизы привлекли внимание департамента окружающей среды и науки штата Квинсленд. Сотрудники департамента отметили, что мужчина не имел права выносить змею из дома, за исключением визита к ветеринару, ее продажи или посещения выставки рептилий. Фуизе выписали штраф в размере 2,3 тысячи австралийских долларов (142 тысячи рублей). «Змеи, безусловно, холоднокровные животные. И хотя они могут плавать, рептилии обычно избегают воды. Питону вода показалась бы очень холодной, а единственные змеи, которые должны находиться в океане, — это морские змеи», — утверждает сотрудник департамента Джонатан Макдональд.

Ранее сообщалось, что в Таиланде питон заполз под капот машины и напугал водителя. Предполагалось, что змея заползла в моторный отсек автомобиля, так как искала теплое место из-за прохладной погоды.

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    Алиса Удовик
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