Склонявшие подростка поджечь госучреждение российские студенты получили срок

Склонявшие подростка поджечь здание в Нижнем Новгороде студенты получили срок

Второй Западный окружной военный суд приговорил двух студентов, склонявших подростка поджечь здание госучреждения в Нижнем Новгороде, к пяти и семи годам колонии особого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Молодых людей признали виновными в преступлении по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Подготовка к террористическому акту»). Установлено, что студенты угрожали несовершеннолетней и принуждали ее совершить преступление. Об этом стало известно полицейским.

Совместно с сотрудниками ФСБ они задержали подстрекателей 15 октября 2022 года — в день, на который была назначена «акция». Молодые люди дали признательные показания.

Ранее «Лента.ру» рассказала, как украинские спецслужбы подталкивают россиян создавать в мессенджерах каналы вербовки и склонять соотечественников на совершение преступлений. По словам адвоката Владислава Шурховецкого, в этом случае интернет-кураторы приравниваются к соучастникам преступлений.

