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10:08, 19 сентября 2023Наука и техника

В России оценили опасность ракет Taurus

Эксперт Тебин назвал ракеты Taurus опасными для ВС России

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» Taurus представляют опасность для Вооруженных сил (ВС) России, но они не смогут изменить баланс сил в специальной военной операции. Угрозу от ракет оценил заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин в беседе с News.ru.

«Мы наблюдаем дальнейшую последовательную политику западных стран по накачке Киева все более совершенными и технологически сложными видами оружия. Несомненно, оно представляет высокую опасность и угрозу для российской инфраструктуры и вооруженных сил, но в то же время неспособно стать "серебряной пулей" и радикально поменять баланс сил в конфликте», — сказал он.

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Эксперт добавил, что успех применения Taurus может зависеть от количества переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасов. По его словам, передача ракет Storm Shadow не дала Киеву желаемого результата. Он отметил, что возможности такого оружия по нанесению долгосрочного урона инфраструктурным и военным объектам ограничена.

Ранее в сентябре военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что носителями ракет Taurus могут стать украинские истребители Су-27 и фронтовые бомбардировщики Су-24.

В том же месяце директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов допустил, что вероятность нанесения новых ракетных ударов ВСУ по территории России будет расти. По его словам, это связано с анонсированными поставками новых ракет.

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    Даниил Иринин
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