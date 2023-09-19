Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:52, 19 сентября 2023Россия

Три человека пострадали при прыжке с парашютом в российском регионе

В Ленобласти три человека пострадали при прыжке с парашютом из-за ветра

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

В Ленинградской области три человека пострадали при прыжке с парашютом из-за ветра. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, пострадали две девушки и инструктор. Россиянки нашли специалиста по прыжкам с парашютом в соцсетях и решили обратиться к нему. В результате 23-летняя девушка сломала три позвонка, ее знакомая 39-летняя девушка повредила ногу и поясницу. Инструктор, в свою очередь, получил травмы ног.

Известно, что прыжок с парашютом соответствовал требованиям техники безопасности, но после раскрытия парашюта инструктор понял, что до аэродрома долететь не удастся. Из-за этого пришлось приземляться в лесополосе — мужчина это делал впервые.

Ранее в Саратове мужчина спрыгнул с парашютом на автостоянку и приземлился на чужой автомобиль. Одетый в шлем россиянин зашел в подъезд жилого дома и поднялся на 23-й этаж, а затем спрыгнул с парашютом на парковку.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган предрек нескорое окончание конфликта на Украине

    Российский подросток выстрелил из пистолета в голову друга

    Росздравнадзор оценил последствия прекращения поставок средства от инфаркта

    Россиянам раскрыли неочевидный способ очистить куртку от пятен

    Врачи назвали неочевидную причину проблем с почками

    Полковник назвал российское оружие без «противоядия» в зоне СВО

    Байден назвал Путина диктатором

    Три человека пострадали при прыжке с парашютом в российском регионе

    Широков рассказал о преимуществах жизни в СССР

    В ЛНР заявили о больших потерях ВСУ у Клещеевки и Андреевки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости