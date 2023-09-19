Три человека пострадали при прыжке с парашютом в российском регионе

В Ленобласти три человека пострадали при прыжке с парашютом из-за ветра

В Ленинградской области три человека пострадали при прыжке с парашютом из-за ветра. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, пострадали две девушки и инструктор. Россиянки нашли специалиста по прыжкам с парашютом в соцсетях и решили обратиться к нему. В результате 23-летняя девушка сломала три позвонка, ее знакомая 39-летняя девушка повредила ногу и поясницу. Инструктор, в свою очередь, получил травмы ног.

Известно, что прыжок с парашютом соответствовал требованиям техники безопасности, но после раскрытия парашюта инструктор понял, что до аэродрома долететь не удастся. Из-за этого пришлось приземляться в лесополосе — мужчина это делал впервые.

Ранее в Саратове мужчина спрыгнул с парашютом на автостоянку и приземлился на чужой автомобиль. Одетый в шлем россиянин зашел в подъезд жилого дома и поднялся на 23-й этаж, а затем спрыгнул с парашютом на парковку.