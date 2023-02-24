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15:16, 24 февраля 2023Россия

Россиянин спрыгнул с парашютом с 23-го этажа на капот чужого авто

В Саратове мужчина спрыгнул с парашютом с 23-го этажа и приземлился на чужой автомобиль

Кадр: группа во ВКонтакте «Солнечный Саратов»

В Саратове мужчина спрыгнул с парашютом на автостоянку и приземлился на чужой автомобиль. Об этом сообщает группа «Солнечный Саратов» в соцсети «Вконтакте».

По данным источника, инцидент произошел вечером 23 февраля на Лунной улице. Одетый в шлем россиянин зашел в подъезд жилого дома и поднялся на 23-й этаж, а затем спрыгнул с парашютом на парковку.

Мужчина приземлился на Kia и помял автомобилю капот, после чего поднялся на ноги и ушел. Предположительно, парашютист мог находиться в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что двое россиян спрыгнули с парашютом с балкона 24 этажа и попали на видео. Экстремалы приземлились неподалеку от дома на участок суши, окруженный водой.

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Варвара Родикова
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