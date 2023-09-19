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10:11, 19 сентября 2023Россия

В России стали находить дроны ВСУ с таймерами самоуничтожения

Baza: ВСУ начали запускать в Россию дроны с таймерами самоуничтожения

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В России стали находить дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с таймерами самоуничтожения. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, такие беспилотники взрываются через несколько часов после падения.

Каналу стало известно как минимум о двух таких случаях. 18 сентября украинский дрон упал в совхозе в Воронежской области и взорвался во время осмотра. Еще один беспилотник с таймером самоуничтожения обнаружили около действующей нефтебазы в городе Льгове Курской области 17 сентября. Летательный аппарат сдетонировал спустя 40 минут после обнаружения.

Ранее сообщалось, что 17 сентября в Рязани средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон ВСУ, который рухнул возле нефтебазы. После падения беспилотник не взорвался. Пострадавших и разрушений нет.

Еще один украинский дрон накануне был сбит над Крымом. Обломки беспилотника упали на ферму на Северной стороне Севастополя. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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    Константин Лысяков
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