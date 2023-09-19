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11:23, 19 сентября 2023Мир

Трамп составлял списки дел для подчиненной на секретных документах

Дональд Трамп составлял списки дел для подчиненной на секретных документах

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп оставлял списки дел для подчиненной на секретных документах. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что помощница Молли Майкл рассказала следователям о неоднократном получении запросов или заданий от Трампа, которые были написаны на обратной стороне карточек «с видимыми классификационными маркировками».

Карточки с классификационными пометками находились в поместье Трампа в Мар-а-Лаго, когда агенты ФБР обыскивали его 8 августа 2022 года, но, по словам источников, знакомых с тем, что Майкл рассказал следователям, ФБР не забрало материалы.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится о многочисленных обвинениях в свой адрес. По словам бывшего американского лидера, он не думает о перспективах оказаться за решеткой. На вопрос о своем отношении к риску попасть в тюрьму из-за обвинений, он ответил: «Я даже не думаю об этом и верю, что в конце концов мы победим».

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    Виктория Кондратьева
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