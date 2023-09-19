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01:53, 19 сентября 2023Бывший СССР

В России рассказали о нарушении планов украинских военных

Эксперт Шурыгин: войскам РФ важно уничтожать дальнобойные системы на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный эксперт Владислав Шурыгин в комментарии «Известиям» заявил, что российским войскам важно уничтожать дальнобойные системы на Украине, это нарушает планы украинских военных и попытки наносить удары по глубоким тылам.

Специалист отметил, что военные РФ играют на опережение. Он уточнил, что удары по складам с дальнобойными ракетами Storm Shadow серьезно сокращают их возможности.

«Это, безусловно, серьезный успех, нарушающий планы украинских сил. После поражения таких целей количество ударов сокращается», — подчеркнул Шурыгин.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов пояснил, что места хранения западного оружия на Украине выявляются разведкой. Для выявления складов оружия также могут быть задействованы агентурная разведка, радиоперехваты, анализ транспортных потоков и характер укрытий на тех или иных объектах.

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    Марина Совина
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