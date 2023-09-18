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17:58, 18 сентября 2023Наука и техника

Полковник раскрыл способ определить места хранения ракет Storm Shadow на Украине

Полковник Кнутов рассказал о работе разведки для поиска Storm Shadow на Украине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Места хранения западного оружия на Украине выявляются разведкой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Здесь работает разведка: разведка радиотехническая, спутниковая разведка. То есть мы смотрим, куда конкретно везут, какие грузы, отслеживаем, какие грузы вывозятся. Таким образом определяется примерное место хранения», — объяснил он.

По словам военного эксперта, для выявления складов оружия также могут быть задействованы агентурная разведка, радиоперехваты, анализ транспортных потоков и характер укрытий на тех или иных объектах.

«Это все может помочь определить наличие тех или иных мест хранений. А подтверждение идет уже исключительно с помощью агентурной разведки», — поделился Кнутов.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном на Украине.

Удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками. Они же поразили центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп противника.

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