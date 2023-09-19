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09:45, 19 сентября 2023Интернет и СМИ

В России признали анонимные виртуальные номера угрозой безопасности

Правительство РФ признало анонимные мобильные номера угрозой безопасности

Фото: Sehoon ye / Unsplash

Правительство России признало анонимные виртуальные мобильные номера (DEF-номера) угрозой безопасности. Об этом говорится в соответствующем постановлении, передает ТАСС.

В документе также говорится, что сервисы по их выдаче планируется блокировать после 1 сентября 2024 года.

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Согласно постановлению правительства, изменения будут внесены в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования. В частности, в перечень угроз также войдет предоставление доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без идентификации.

Отмечается, что сейчас злоумышленники могут создать аккаунты с помощью виртуальных DEF-номеров и вести противоправную деятельность.

Ранее эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин напомнил, что чтобы избежать банковского мошенничества, все необходимые операции следует совершать только на официальном сайте банка или в мобильном приложении. Говоря о том, как распознать мошенника во время телефонного разговора, Фомин обратил внимание на то, что настоящие сотрудники банков никогда не спрашивают у клиентов коды из смс, ПИН-коды, реквизиты карт и CVC/CVV-коды с обратной стороны карты.

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    Варвара Кошечкина
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