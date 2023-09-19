Россиянин угрожал оружием подростку на детской площадке и попал под статью

В Челябинске полиция задержала мужчину, угрожавшего ребенку на детской площадке

В Челябинске полиция задержала местного жителя, который на детской площадке угрожал подростку оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

В отношении него составили административный протокол по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ.

Сначала силовики установили личность подростка, которому угрожали, и пригласили его с родителями в отделение. В ходе беседы стало известно, что агрессивный россиянин живет в одном микрорайоне с несовершеннолетним. На его след быстро вышли.

Ранее в сети также распространилось видео, на котором мужчина пугал школьников, угрожал им применением огнестрельного оружия и ругался на них матом, требуя уйти с детской площадки. Рядом с агрессором были его жена и ребенок в детской коляске. На кадрах видно, что школьники спокойно отвечают мужчине и ведут диалог, но потом из-за угроз уходят с площадки.

Ранее участковый из Нижнего Тагила из-за разбитого телефона назначил «стрелку» подросткам.