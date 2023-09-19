В США заявили о поддержке обучения украинцев на F-16

Пентагон заявил о поддержке обучения украинцев на F-16 тренировками в США

США поддерживают обучение украинцев на истребителях F-16 тренировками на территории самих Штатов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РИА Новости.

«США дополняют тренировочную коалицию по F-16 тренировками на своей территории», — рассказал глава американского оборонного ведомства во время открытия в Германии контактной группы по Украине.

Дополнительно сообщается, что США могут уже до конца года завершить обучение первых украинских летчиков. Однако их направят на фронт позже, так как сначала они будет проходить в Европе дополнительное обучение по техобслуживанию.

Ранее стало известно об опасениях западных военных экспертов, что истребители F-16 станут легкой мишенью для России. По словам Майи Карлин, некоторые аналитики сомневаются в том, что истребители помогут Украине добиться успеха на поле боя.