Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:45, 19 сентября 2023Мир

В США заявили о поддержке обучения украинцев на F-16

Пентагон заявил о поддержке обучения украинцев на F-16 тренировками в США

Фото: Isaiah J. Soliz / U.S. Air Force / Globallookpress.com

США поддерживают обучение украинцев на истребителях F-16 тренировками на территории самих Штатов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РИА Новости.

«США дополняют тренировочную коалицию по F-16 тренировками на своей территории», — рассказал глава американского оборонного ведомства во время открытия в Германии контактной группы по Украине.

Дополнительно сообщается, что США могут уже до конца года завершить обучение первых украинских летчиков. Однако их направят на фронт позже, так как сначала они будет проходить в Европе дополнительное обучение по техобслуживанию.

Ранее стало известно об опасениях западных военных экспертов, что истребители F-16 станут легкой мишенью для России. По словам Майи Карлин, некоторые аналитики сомневаются в том, что истребители помогут Украине добиться успеха на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В США признали вину Украины в ракетном ударе по Константиновке в ДНР. Снаряд выпустили из комплекса «Бук»

    Берлинские студенты раскритиковали антироссийскую выставку за военную пропаганду

    Названа цена самой дешевой двухэтажной квартиры в Москве

    Названа доля импорта китайских автомобилей в Россию

    Украине удалось досрочно накопить газ на зиму

    Неизвестный пригрозил запустить дрон в дом российского военкора

    Дания передаст новую партию танков Украине

    В московской квартире обнаружили тело младенца

    ВСУ обстреляли российский поселок неподалеку от границы с Украиной

    Организаторы концерта «Ленинграда» назвали причины отмены выступления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости