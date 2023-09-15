Истребители F-16 назвали легкой мишенью для России

19FortyFive: на Западе опасаются, что F-16 станут легкой мишенью для России

Западные военные эксперты опасаются, что истребители F-16 станут легкой мишенью для России. Об этом заявила обозреватель Майя Карлин в статье для издания 19FortyFive.

По словам Карлин, некоторые аналитики сомневаются в том, что истребители помогут Украине добиться успеха на поле боя. «Пожалуй, наиболее заметная критика [в отношении F-16] исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти самолеты могут стать легкой добычей для передового ракетного арсенала России», — уточнила она.

Автор статьи назвала устаревшими F-16, которые собираются передать Киеву. Эти истребители изначально должны были быть отправлены на утилизацию, но теперь будут предоставлены Украине, добавила она.

Ранее бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят прокомментировал возможность Украины изменить ситуацию в конфликте с Россией с помощью поставок F-16. Он заявил, что Вооруженных силам Украины не удастся переломить ситуацию, и связал это тем, что российские системы обороны чрезвычайно эффективны.