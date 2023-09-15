Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:57, 15 сентября 2023Интернет и СМИ

Истребители F-16 назвали легкой мишенью для России

19FortyFive: на Западе опасаются, что F-16 станут легкой мишенью для России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Западные военные эксперты опасаются, что истребители F-16 станут легкой мишенью для России. Об этом заявила обозреватель Майя Карлин в статье для издания 19FortyFive.

По словам Карлин, некоторые аналитики сомневаются в том, что истребители помогут Украине добиться успеха на поле боя. «Пожалуй, наиболее заметная критика [в отношении F-16] исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти самолеты могут стать легкой добычей для передового ракетного арсенала России», — уточнила она.

Автор статьи назвала устаревшими F-16, которые собираются передать Киеву. Эти истребители изначально должны были быть отправлены на утилизацию, но теперь будут предоставлены Украине, добавила она.

Ранее бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят прокомментировал возможность Украины изменить ситуацию в конфликте с Россией с помощью поставок F-16. Он заявил, что Вооруженных силам Украины не удастся переломить ситуацию, и связал это тем, что российские системы обороны чрезвычайно эффективны.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Главу Росавиации отправили в отставку

    На Wildberries подали рекордный иск из-за крыс

    В московском лесу женщин-грибников испугали мужчины с битой

    Москва заявила о готовности рассмотреть инициативы по украинскому урегулированию

    В российском регионе жестоко избили заснувшего на скамейке участника СВО

    Россиянка отказалась вернуться к мужу-рецидивисту и получила четыре удара ножом

    Стал известен новый глава Росавиации

    Лавров заявил о жульничестве Запада в отношениях с развивающимися странами

    Лавров заявил о заметании под ковер ситуации с «Северными потоками»

    Предсказано будущее рынка жилья в случае повышения ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости