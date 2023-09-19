Названа устаревшая осенняя одежда

Блогерша и владелица модного бутика Кейтлин (фамилия неизвестна) назвала устаревшую осеннюю одежду. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @MommaModa обратила внимание на сапоги с высоким голенищем. По ее словам, актуальными в настоящем сезоне станут ботфорты-носки. При этом специалистка отметила, что лучше выбирать подобную обувь в ярких цветах, например фуксии.

Кроме того, Кейтлин выделила юбки в стиле бохо и плиссе. Данные вещи рекомендуется заменить на мини-юбки с прозрачной накладкой, длина которых достигает колена или щиколотки.

В заключение автор видео призвала избавиться от брюк фасона Carrot. «Вместо такого вам точно захочется носить сшитые на заказ классические прямые брюки», — с иронией высказалась Кейтлин.

В августе блогерша Левел Блу перечислила самые модные цвета одежды на осень.