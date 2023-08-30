Перечислены самые модные цвета одежды на осень

Блогерша Левел Блу перечислила самые модные цвета одежды на осень. Соответствующую информацию она разместила в своем TikTok, который насчитывает более 443 тысяч подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @level_blue обратила внимание подписчиков на бирюзовый оттенок. «Это отличный цвет для выбора пальто. Он смотрится великолепно, но выбирают его нечасто. Еще вы можете носить блейзер в таком оттенке вместо черного или темно-синего», — посоветовала она.

Помимо этого, в список вошли глубокий зеленый и красный. «Красный всегда ассоциировался с роскошью. Добавьте к нему золотые аксессуары, и вы сразу станете выглядеть дороже», — подчеркнула юзерша.

Кроме того, пользовательница сети рекомендовала разбавить свой гардероб вещами цвета слоновой кости. «Используйте эти светлые нейтральные тона не в качестве основных. Подумайте о шляпе такого оттенка, сумке или шарфах», — уточнила женщина.

В заключение блогерша отметила темно-фиолетовый. «Это может быть фиолетовое платье в ярких сливовых оттенках или шелковая блузка», — добавила Блу.

Ранее в августе российский стилист Алеко Надирян назвал трендовую обувь на осень. Эксперт заявил, что в грядущем сезоне актуальными станут туфли фасона «Мэри Джейн» (с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме).