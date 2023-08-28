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15:16, 28 августа 2023Ценности

Российский стилист назвал трендовую обувь на осень

Стилист Алеко Надирян назвал туфли фасона «Мэри Джейн» трендовыми на осень

Кадр: Lizzie in Lace / YouTube

Российский стилист Алеко Надирян назвал трендовую обувь на осень 2023 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

Эксперт заявил, что в грядущем сезоне актуальными станут туфли фасона «Мэри Джейн» (с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме). По словам специалиста, данную модель можно носить как на голую ногу, так и с плотными контрастными или кружевными и капроновыми носками.

«Традиционно это обувь с одним ремешком, но если говорить о самых популярных моделях, то чем больше ремешков, тем лучше. Мне, кстати, тоже нравится. Такие "Мэри Джейн" точно не будут ассоциироваться со школьной сменкой», — подчеркнул Надирян, предположив, что туфли красного цвета станут наиболее популярными.

Ранее в августе Надирян раскрыл самый модный цвет одежды на осень. По его словам, популярным оттенком будущего сезона станет коричневый.

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    Екатерина Ештокина
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