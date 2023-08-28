Российский стилист назвал трендовую обувь на осень

Стилист Алеко Надирян назвал туфли фасона «Мэри Джейн» трендовыми на осень

Российский стилист Алеко Надирян назвал трендовую обувь на осень 2023 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

Эксперт заявил, что в грядущем сезоне актуальными станут туфли фасона «Мэри Джейн» (с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме). По словам специалиста, данную модель можно носить как на голую ногу, так и с плотными контрастными или кружевными и капроновыми носками.

«Традиционно это обувь с одним ремешком, но если говорить о самых популярных моделях, то чем больше ремешков, тем лучше. Мне, кстати, тоже нравится. Такие "Мэри Джейн" точно не будут ассоциироваться со школьной сменкой», — подчеркнул Надирян, предположив, что туфли красного цвета станут наиболее популярными.

Ранее в августе Надирян раскрыл самый модный цвет одежды на осень. По его словам, популярным оттенком будущего сезона станет коричневый.