Молодежную организацию «Новое величие» признали экстремистской

Суд признал организацию «Новое величие» экстремистской по иску Минюста

Мосгорсуд по иску Минюста вынес решение о признании молодежной организации «Новое величие» экстремистской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, деятельность организации и ее символика запрещены в России. Граждан могут привлечь к уголовной ответственности за участие в «Новом величии» и финансирование, а также распространение материалов о его деятельности.

Несколько членов этой организации были осуждены за экстремизм на разные сроки вплоть до семи лет заключения. По версии следствия, они планировали госпереворот с целью захвата власти в России. Осужденные заявляли о провокации полиции и ФСБ.