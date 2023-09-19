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12:51, 19 сентября 2023Силовые структуры

Молодежную организацию «Новое величие» признали экстремистской

Суд признал организацию «Новое величие» экстремистской по иску Минюста

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мосгорсуд по иску Минюста вынес решение о признании молодежной организации «Новое величие» экстремистской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, деятельность организации и ее символика запрещены в России. Граждан могут привлечь к уголовной ответственности за участие в «Новом величии» и финансирование, а также распространение материалов о его деятельности.

Несколько членов этой организации были осуждены за экстремизм на разные сроки вплоть до семи лет заключения. По версии следствия, они планировали госпереворот с целью захвата власти в России. Осужденные заявляли о провокации полиции и ФСБ.

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    Любовь Ширижик
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