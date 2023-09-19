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11:54, 19 сентября 2023Россия

Трое мужчин напали на россиянина с коляской из-за замечания и попали на видео

В Екатеринбурге трое мужчин напали на прохожего с коляской из-за замечания

В Екатеринбурге трое мужчин напали на прохожего, который шел с коляской и восьмилетним сыном, из-за замечания о брошенном окурке. Нападение сняли на видео, его публикует Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, как после замечания на россиянина набрасываются три человека, которые начинают его бить. Мужчина отвечает обидчикам, на драку смотрит его старший сын.

По информации авторов канала, драка произошла у ЖК «Ривьер». Там мужчина гулял с годовалой дочерью и сыном. После того как драка закончилась, один из ее участников извинился перед мужчиной, но затем снова напал на него вместе с другими злоумышленниками.

Россиянин написал заявление в правоохранительные органы. Одного из нападавших поймали, еще двоих пока ищут.

Ранее жительница города Реж Свердловской области избила и оттаскала за волосы 27-летнюю девушку, которая гуляла у подъезда дома с младенцем в коляске. 40-летняя жительница Урала начала кричать на молодую мать, толкала коляску с ребенком и требовала у девушки паспорт.

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    Анастасия Шейкина
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