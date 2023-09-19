Россиянин разбил голову подруге о витражную стену торгового центра

В Новосибирске задержали мужчину, разбившего голову девушке у торгового центра

В Новосибирске задержали мужчину, который разбил голову своей подруге о витражную стену одного из торговых центров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

Все случилось ближе к вечеру 18 сентября. Посетители торгового центра заметили, как во время конфликта мужчина начал бить девушку головой о витражное остекление, и сообщили об этом охраннику. Представитель службы порядка вызвал на место машину скорой помощи и полицию, а сам бросился защищать пострадавшую.

Прибывшие к зданию врачи диагностировали у девушки рваные раны кожи головы — ее доставили в больницу для оказания помощи. Писать заявление на мужчину она отказалась, но его все равно передали сотрудникам полиции.

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