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17:00, 19 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин разбил голову подруге о витражную стену торгового центра

В Новосибирске задержали мужчину, разбившего голову девушке у торгового центра

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В Новосибирске задержали мужчину, который разбил голову своей подруге о витражную стену одного из торговых центров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в агентстве безопасности «Гвардия».

Все случилось ближе к вечеру 18 сентября. Посетители торгового центра заметили, как во время конфликта мужчина начал бить девушку головой о витражное остекление, и сообщили об этом охраннику. Представитель службы порядка вызвал на место машину скорой помощи и полицию, а сам бросился защищать пострадавшую.

Прибывшие к зданию врачи диагностировали у девушки рваные раны кожи головы — ее доставили в больницу для оказания помощи. Писать заявление на мужчину она отказалась, но его все равно передали сотрудникам полиции.

Ранее жительница Петербурга ударила ножом в грудь приревновавшего ее мужчину.

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    Олеся Мицкевич
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