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00:16, 19 сентября 2023Бывший СССР

На Украине сотрудники военкомата попытались силой задержать мужчину на улице

Во Львовской области проведут проверку из-за попытки военкомов задержать мужчину

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военкомат Львовской области пообещал провести служебную проверку после того, как в сети начало распространяться видео, на котором его сотрудники предпринимают попытку силой задержать мужчину на улице. Отмечается, что ему удалось сбежать благодаря очевидцам, которые вступились за мужчину и потребовали вызвать полицию, сообщает РИА Новости.

«В сети интернет распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей территориального центра комплектования (военкомата — прим. «Ленты.ру»)», — сказано в сообщении военного комиссариата.

Руководство военкомата назначило служебную проверку для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку.

Ранее стало известно, что украинские пограничники задержали пытавшихся сбежать из страны уклонистов. По данным украинских силовиков, 18 мужчин призывного возраста заплатили нелегальным перевозчикам по пять тысяч долларов, чтобы те перевезли их в Молдову в прицепах с зерном. Схваченных в Одесской области беглецов заставили покаяться у священника и прослушать его проповедь и гимн Украины, после чего всех отправили в военкомат.

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    Марина Совина
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