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09:54, 19 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о всеобщем недовольстве в команде Зеленского

«РБК-Украина»: в команде Зеленского накопились всеобщее недовольство и усталость

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

В команде президента Украины Владимира Зеленского «накопилось всеобщее недовольство». Об этом со ссылкой на источник в окружении главы республики сообщает «РБК-Украина».

По словам собеседника агентства, в настоящий момент в команде Зеленского «уже все от всех устали». «Это, кстати, нормальная история для конца каждого политического цикла, у [пятого президента Украины Петра] Порошенко, если вспомните, тоже такое было», — отметил он.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что в республике начинает выстраиваться внутренний фронт против Зеленского. По его мнению, действующий глава государства «уже всем надоел», а в стране растет недовольство из-за некомпетентности его правительства и провалов украинской армии.

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