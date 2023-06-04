На Украине рассказали о внутренней угрозе для Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что против Зеленского выстраивается внутренний фронт

На Украине начинает выстраиваться внутренний фронт против действующего президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение высказал экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По словам Соскина, Зеленский «уже всем надоел», кроме того, в стране растет недовольство из-за некомпетентности правительства действующего главы государства и провалов Вооруженных сил Украины. «Внутреннее столкновение будет усиливаться по мере ухудшения ситуации извне, поскольку Зеленский сам ничего не может сделать», — пояснил экс-советник Кучмы.

В частности, считает он, Зеленскому грозит борьба за власть с мэром Киева Виталием Кличко.

Ранее в июне Соскин заявлял, что ситуация для Зеленского ухудшается, так как он теряет поддержку и доверие стран Запада и собственных граждан. По его мнению, западные союзники Украины все больше теряют веру в успех возможного контрнаступления Киева.