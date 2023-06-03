Бывший советник Кучмы заявил об ухудшении ситуации для Зеленского

Бывший советник Кучмы Соскин заявил, что ситуация для Зеленского ухудшается

Ситуация для президента Украины Владимира Зеленского ухудшается, так как он теряет поддержку и доверие стран Запада и собственных граждан. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Европа, прежде всего западная, не хочет контрнаступления Украины и считает его невозможным. Они считают, что может произойти катастрофа», — считает украинский политик.

По его мнению, западные союзники Украины все больше не верят в успех возможного контрнаступления Киева, для Зеленского наступают «очень плохие времена».

Соскин уверен, что действия Зеленского направлены на узурпацию власти на Украине, из-за чего страна постепенно превращается в диктатуру.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предрек Зеленскому будущее в изгнании. Он допустил создание правительства Зеленского в Лондоне. «Подобное уже случалось ранее в истории», — сказал аналитик.