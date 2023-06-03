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12:17, 3 июня 2023Бывший СССР

Бывший советник Кучмы заявил об ухудшении ситуации для Зеленского

Бывший советник Кучмы Соскин заявил, что ситуация для Зеленского ухудшается

Фото: Louise Delmotte / Reuters

Ситуация для президента Украины Владимира Зеленского ухудшается, так как он теряет поддержку и доверие стран Запада и собственных граждан. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Европа, прежде всего западная, не хочет контрнаступления Украины и считает его невозможным. Они считают, что может произойти катастрофа», — считает украинский политик.

По его мнению, западные союзники Украины все больше не верят в успех возможного контрнаступления Киева, для Зеленского наступают «очень плохие времена».

Соскин уверен, что действия Зеленского направлены на узурпацию власти на Украине, из-за чего страна постепенно превращается в диктатуру.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн предрек Зеленскому будущее в изгнании. Он допустил создание правительства Зеленского в Лондоне. «Подобное уже случалось ранее в истории», — сказал аналитик.

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    Анастасия Шейкина
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