РИА Новости: подготовленные НАТО бойцы ВСУ не показали особых успехов

За время летнего контрнаступления все бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) успели «испытать себя в деле», однако не показали особых успехов. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

В агентстве проанализировали промежуточные результаты прошедших подготовку в странах НАТО украинских подразделений, уточнив, что, согласно утекшим данным Пентагона, всего Североатлантический альянс подготовил для ВСУ девять бригад общей численностью 36 тысяч бойцов.

Отмечается, что восемь из них уже показали себя на фронте, однако «пока не могут похвастать особыми успехами». «За три с половиной месяца ВСУ так и не удалось прорвать российскую оборону. Они все еще остаются в предполье и пытаются добиться хоть чего-нибудь. Результаты летней кампании ярко демонстрируют: ни о каком превосходстве западной школы боевых действий над российской говорить не приходится. По крайней мере пока», — говорится в материале.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Украина и ее союзники на Западе возложили чрезмерные ожидания на контрнаступление ВСУ. По мнению авторов статьи, украинские войска противостоят одной из сильнейших армий мира, а на крупный прорыв у них могут уйти «скорее годы, чем месяцы».