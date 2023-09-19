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10:12, 19 сентября 2023Мир

ВТО подтвердила отправку Украиной исков против трех стран ЕС

ВТО подтвердила отправку Украиной исков против Польши, Словакии и Венгрии
СюжетВывоз зерна с Украины:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила отправку Украиной исков против входящих в Европейский союз (ЕС) Польши, Словакии и Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что запрос на консультации поступил в понедельник вечером», — заявили в организации.

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский прокомментировал ситуацию с подачей Украиной жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) против трех стран ЕС из-за запрета ввозить украинское зерно.

По его словам, государства, на которые пожаловался Киев, помогали ему с вывозом сельскохозяйственной продукции с территории Украины, в связи с чем необходимо было сначала попытаться обсудить с ними сложившуюся ситуацию и прийти к «дружескому» решению вместо того, чтобы решать данный вопрос в суде.

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    Анжелика Бережная
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