ВТО подтвердила отправку Украиной исков против трех стран ЕС

ВТО подтвердила отправку Украиной исков против Польши, Словакии и Венгрии

Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила отправку Украиной исков против входящих в Европейский союз (ЕС) Польши, Словакии и Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что запрос на консультации поступил в понедельник вечером», — заявили в организации.

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский прокомментировал ситуацию с подачей Украиной жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) против трех стран ЕС из-за запрета ввозить украинское зерно.

По его словам, государства, на которые пожаловался Киев, помогали ему с вывозом сельскохозяйственной продукции с территории Украины, в связи с чем необходимо было сначала попытаться обсудить с ними сложившуюся ситуацию и прийти к «дружескому» решению вместо того, чтобы решать данный вопрос в суде.