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22:58, 18 сентября 2023Мир

В ЕС удивились подаче Киевом жалобы в ВТО из-за ситуации с украинским зерном

Еврокомиссар Войцеховский удивился поданной жалобе Украиной в ВТО на три страны

Фото: Pixabay

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский прокомментировал ситуацию с подачей Украиной жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинское зерно. Он отметил, что его удивил выбранный Киевом способ разрешить данную ситуацию, сообщает РИА Новости.

Войцеховский уточнил, что теперь специальные службы в ЕК должны высказать свою позицию по этому вопросу. «Я не хочу предвосхищать их позицию. Я могу только поделиться с вами собственной позицией: я удивлен тем путем, который выбрала Украина», — заявил он.

По его словам, те страны, на которые пожаловался Киев, помогали ему с вывозом сельскохозяйственной продукции с территории Украины, в связи с чем необходимо было сначала попытаться обсудить с ними сложившуюся ситуацию и прийти к «дружескому» решению вместо того, чтобы решать данный вопрос в суде.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бесконечной возней» ситуацию вокруг украинского зерна и подачу Киевом исков в ВТО.

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    Марина Совина
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