Захарова назвала бесконечной возней подачу Украиной исков в ВТО

Захарова назвала ситуацию с подачей Украиной исков в ВТО махинацией и возней

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бесконечной возней» ситуацию вокруг украинского зерна и подачу Киевом исков во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Это что за махинации такие? Что это за бесконечная возня западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия?» — написала она.

Также Захарова задалась вопросом, в курсе ли Киев, Европейский союз и НАТО, что на днях государственный секретарь США Энтони Блинкен поднял тему проблемы голода в мире и назвал виновной в этом Россию.

По ее словам, мир устал от «игрищ Запада» вокруг продовольственной безопасности, которые оборачиваются глобальными проблемами.

15 сентября прекратил действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Украина со своей стороны согласилась ввести меры, чтобы после разрешения поставок зерна в Евросоюз избежать резкого роста экспорта. Однако Венгрия, Словакия и Польша ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне. В Польше даже заявили, что эмбарго выгодно Киеву.

18 сентября Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления данными странами запрета на ввоз зерна.