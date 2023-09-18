Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:02, 18 сентября 2023Мир

Захарова назвала бесконечной возней подачу Украиной исков в ВТО

Захарова назвала ситуацию с подачей Украиной исков в ВТО махинацией и возней

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бесконечной возней» ситуацию вокруг украинского зерна и подачу Киевом исков во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Это что за махинации такие? Что это за бесконечная возня западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия?» — написала она.

Также Захарова задалась вопросом, в курсе ли Киев, Европейский союз и НАТО, что на днях государственный секретарь США Энтони Блинкен поднял тему проблемы голода в мире и назвал виновной в этом Россию.

По ее словам, мир устал от «игрищ Запада» вокруг продовольственной безопасности, которые оборачиваются глобальными проблемами.

15 сентября прекратил действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Украина со своей стороны согласилась ввести меры, чтобы после разрешения поставок зерна в Евросоюз избежать резкого роста экспорта. Однако Венгрия, Словакия и Польша ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне. В Польше даже заявили, что эмбарго выгодно Киеву.

18 сентября Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления данными странами запрета на ввоз зерна.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ о «цифровом паспорте» россиян. Что это за документ и как его можно будет использовать?

    В США допустили возможность принятия Байденом решения о вводе войск на Украину

    Самолет с сотнями пассажиров осуществил критическое снижение за восемь минут

    Захарова назвала бесконечной возней подачу Украиной исков в ВТО

    102-летняя женщина раскрыла секреты долголетия и сохранения остроты ума

    «ВКонтакте» ввела отправку разовых донатов

    Российские следователи раскрыли дело о совершенном 20 лет назад изнасиловании

    Зеленский встретится с президентом Бразилии в Нью-Йорке

    Россиянка создала финансовую пирамиду и за два года похитила 68 миллионов рублей

    Россиянка осталась без жилья и устроила голодовку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости