В ЕС усомнились в трезвости замминистра экономики Украины после жалобы в ВТО

Дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после жалобы в ВТО

В Европейском Союзе (ЕС) усомнились в трезвости замминистра экономики Украины Тараса Качку после жалобы Киева в ВТО на Польшу, Словакию и Венгрию из-за запрета на ввоз украинского зерна. Об этом пишет Politico.

«Этот мужчина был пьян?» — приводит издание слова одного из дипломатов ЕС, возмутившегося действиями украинской стороны.

Ранее еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский прокомментировал ситуацию с подачей Украиной жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) против трех стран ЕС из-за запрета ввозить украинское зерно.

По его словам, государства, на которые пожаловался Киев, помогали ему с вывозом сельскохозяйственной продукции с территории Украины, в связи с чем необходимо было сначала попытаться обсудить с ними сложившуюся ситуацию и прийти к «дружескому» решению вместо того, чтобы решать данный вопрос в суде.