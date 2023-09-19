В США признали провал действий НАТО из-за России

Экономист Сакс назвал конфликт на Украине свидетельством ослабления позиций США

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Россия жестко ответила на провокационную политику США по расширению НАТО. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу The Duran.

Сакс признал провал действий НАТО из-за России и назвал конфликт на Украине свидетельством ослабления позиций США.

«Россия прямо сейчас говорит нет [Вашингтону], и остальные страны следом заявляют: "Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США — гегемон. Мы хотим многополярный мир"», — отметил он.

Экономист добавил, что это противостояние переходит на новый уровень. По его мнению, у США не было сильного соперника вопреки их многочисленным конфликтам. Однако сейчас у Вашингтона появился соперник в лице Москвы.

Ранее Сакс назвал ошибку президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, политику не стоило отказываться от переговоров с Россией в 2022 году.