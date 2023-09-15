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04:20, 15 сентября 2023Мир

В США назвали ошибку Зеленского

Профессор Сакс: Зеленский совершил ошибку, отказавшись от переговоров с РФ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judge Napolitano заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, отказавшись от переговоров с Россией весной 2022 года.

По словам американского профессора, его «бросает в дрожь» от видео с жалобами украинского лидера на то, что Запад затягивал поставки вооружений Киеву, в то время как Россия подготовилась к обороне. Сакс подчеркнул, что Зеленский потерпел «чудовищную неудачу», приведшую Украину к разрушению.

Сакс добавил, что весной прошлого года стороны могли завершить конфликт на основе нейтралитета Украины. По его словам, Зеленский знал это, однако под давлением Запада и обещаний Соединенных Штатов поставить вооружение отказался от переговоров. Профессор обвинил украинского лидера в том, что он не смог защитить свою страну, которая сейчас рушится.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в готовности Киева вести переговоры с Москвой в случае, если она выступит с подобным предложением. Он также пообещал, что США поддержат Украину и присоединятся к переговорам.

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    Марина Совина
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