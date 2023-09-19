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18:26, 19 сентября 2023Мир

Пентагон заявил о намерении ВСУ продолжать бои зимой

В Пентагоне заявили, что ВСУ не намерены отказываться от боев в зимний период
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Глава комитета начальников штабов Пентагона генерал Марк Милли заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены отказываться от боев в зимний период. Об этом сообщает РИА Новости.

По завершении 15-го заседания контактной группы по Украине, в которой участвовали представители оборонных ведомств 50 стран, Милли заявил журналистам, что «не видел каких-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои на зиму, у них есть стратегическая инициатива продолжать это [контрнаступление]».

«Ситуация замедлилась для обеих сторон сейчас, неудивительно, что контрнаступление идет немного медленнее, чем ожидалось», — сказал глава комитета, однако отметил, что Украина «добилась продолжительного успеха» в контрнаступлении.

Ранее генерал Милли высказывал мнение, что задействованные в контрнаступлении соединения ВСУ имеют достаточно сил для продолжения наступательных операций.

Дарья Балацкая
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