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12:36, 19 сентября 2023Моя страна

Более миллиона россиян округлили заказы в «Яндексе» ради благотворительности

Около 1,4 миллиона россиян округлили заказы в «Яндексе» ради благотворительности

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Более одного миллиона пользователей сервисов платформы «Яндекс» округлили свои заказы в пользу благотворительных фондов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сообщается, что данная функция автоматически округляет чек в «Яндекс Go», «Маркете», «Лавке», «Еде», «Заправках» и «Самокатах» в большую сторону, и эта разница направляется более чем 400 фондам-партнерам социального проекта «Яндекса» — «Помощь рядом». При этом каждый месяц «Яндекс» добавляет 12 миллионов рублей в копилку проекта, за 2022 год его вклад составил 113 миллионов рублей, а за все время — 279,5 миллиона рублей.

Каждый месяц округлением пользуются около 1,4 миллиона раз. С момента запуска россияне округлили более 58 миллионов чеков на общую сумму 408 миллионов рублей. В пятерку самых активных городов входят Москва с суммой округлений в 161 миллион рублей, Санкт-Петербург с 45,2 миллиона рублей, Екатеринбург с 8,7 миллиона рублей, Казань с 7,3 миллиона рублей и Краснодар с 6,8 миллиона рублей.

Включить функцию можно в разделе «Помощь рядом» или личном кабинете в приложении «Яндекс Go», обновив его до последней версии. Далее нужно выбрать «Управление округлением» и настроить функцию для подходящего сервиса.

В июне сервис «Яндекс Go» запустил проект «Видеть человека», посвященный разделам для пользователей с особенностями здоровья. Так, например, слабовидящая россиянка Юлия Пашкова теперь применяет функцию «Перевозка собаки-поводыря», поскольку передвигается по городу с собакой-проводником.

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    Карина Черных
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