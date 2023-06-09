Сервис Яндекс Go запустил новый раздел для пользователей с особенностями здоровья

Сервис Яндекс Go запустил новый проект «Видеть человека, посвященный разделам для пользователей с особенностями здоровья. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 9 июня.

Четыре участника проекта в формате видеоинтервью рассказали о том, какими специальными опциями Яндекс Go они пользуются в повседневной жизни. Так, например, слабовидящая россиянка Юлия Пашкова применяет функцию «Перевозка собаки-поводыря», поскольку передвигается по городу с собакой-проводником.

В то же время Егор Кондратьев добирается до необходимого места назначения с коляской, выбирая уточнение «Буду с инвалидным креслом» для водителей такси. При этом Ксения Николаева, у которой снижено зрение, использует опцию «Помогите найти машину», а Сергей Синодов, коммуницирующий жестовым языком, — «Общаюсь только текстом».

«Количество поездок в Яндекс Go с использованием специальных возможностей растет ежемесячно — из них больше половины совершается в регионах. 77 процентов клиентов сервиса, использующих специальные опции, предпочитают короткие поездки по городу длительностью до 30 минут. Опции упрощают взаимодействие пользователя с сервисом, а также помогают создать комфортные условия для водителя и пассажира», — подчеркнули в пресс-службе Яндекс Go.

В мае «Яндекс» направил более 300 миллионов рублей благотворительным фондам. Согласно отчету благотворительного проекта «Помощь рядом», 177,5 миллиона рублей из собранных денег привлекли благодаря округлению в сервисах «Яндекса», 113,2 миллиона — вклад самого «Яндекса», а еще 10,7 миллиона — прямые пожертвования и прочие поступления. В 2022 году данная сумма увеличилась в два раза в сравнении с 2021-м.

