«Яндекс» направил более 300 миллионов рублей благотворительным фондам

Проект «Яндекса» «Помощь рядом» направил 300 миллионов рублей благотворительным фондам

«Фонд Яндекса» за год направил более 300 миллионов рублей на поддержку некоммерческих организаций (НКО). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 29 мая.

Согласно отчету благотворительного проекта «Помощь рядом», 177,5 миллиона рублей из собранных денег привлекли благодаря округлению в сервисах «Яндекса», 113,2 миллиона — вклад самого «Яндекса», а еще 10,7 миллиона — прямые пожертвования и прочие поступления. В 2022 году данная сумма увеличилась в два раза в сравнении с 2021-м.

Отмечается, что количество пользователей, включивших округление, достигло 808 тысяч. Округление стало доступно в пяти сервисах: к «Яндекс Go», «Еде», «Лавке» и «Маркету», добавились «Заправки». Известно, что всего программами поддержки воспользовались более 400 НКО, которые решают социальные проблемы в разных регионах страны.

Так, например, «Помощь рядом» организовала для подопечных некоммерческих организаций 381 730 поездок на такси и выделила им 97,9 миллиона рублей на закупку товаров первой необходимости. Кроме того, цифровыми сервисами «Яндекса» воспользовались более 350 НКО.

«За минувший год "Помощь рядом" сильно выросла — как количественно, так и качественно. Например, в программе закупок число участников увеличилось с 7 до 32, а в программе поездок появились первые автомобили с подъемником. Все это было бы невозможно без поддержки наших пользователей», — заявил директор упомянутого фонда Илья Шаров.

Ранее сообщалось, что организаторы книжной ярмарки в Башкирии анонсировали ряд конкурсов и благотворительных акций.