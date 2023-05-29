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11:40, 29 мая 2023Моя страна

«Яндекс» направил более 300 миллионов рублей благотворительным фондам

Проект «Яндекса» «Помощь рядом» направил 300 миллионов рублей благотворительным фондам

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

«Фонд Яндекса» за год направил более 300 миллионов рублей на поддержку некоммерческих организаций (НКО). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 29 мая.

Согласно отчету благотворительного проекта «Помощь рядом», 177,5 миллиона рублей из собранных денег привлекли благодаря округлению в сервисах «Яндекса», 113,2 миллиона — вклад самого «Яндекса», а еще 10,7 миллиона — прямые пожертвования и прочие поступления. В 2022 году данная сумма увеличилась в два раза в сравнении с 2021-м.

Отмечается, что количество пользователей, включивших округление, достигло 808 тысяч. Округление стало доступно в пяти сервисах: к «Яндекс Go», «Еде», «Лавке» и «Маркету», добавились «Заправки». Известно, что всего программами поддержки воспользовались более 400 НКО, которые решают социальные проблемы в разных регионах страны.

Так, например, «Помощь рядом» организовала для подопечных некоммерческих организаций 381 730 поездок на такси и выделила им 97,9 миллиона рублей на закупку товаров первой необходимости. Кроме того, цифровыми сервисами «Яндекса» воспользовались более 350 НКО.

«За минувший год "Помощь рядом" сильно выросла — как количественно, так и качественно. Например, в программе закупок число участников увеличилось с 7 до 32, а в программе поездок появились первые автомобили с подъемником. Все это было бы невозможно без поддержки наших пользователей», — заявил директор упомянутого фонда Илья Шаров.

Ранее сообщалось, что организаторы книжной ярмарки в Башкирии анонсировали ряд конкурсов и благотворительных акций.

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    Майя Пономаренко
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