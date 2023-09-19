Звезда сериала «Непосредственно Каха» раскрыл заработок в Comedy Club

Блогер Калайджян рассказал, что зарабатывал 80 тысяч рублей в Comedy Club

Блогер и звезда веб-сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян, известный как Серго, заявил, что получал 80 тысяч рублей, когда работал автором в комедийном проекте Comedy Club. Заработок в телепроекте он раскрыл в выпуске шоу «Дерзкая Готовка», доступном на YouTube.

Калайджян рассказал, что писал шутки для Comedy Club, когда работал в проекте. По словам блогера, поначалу он зарабатывал 80 тысяч рублей в месяц, а затем его зарплата выросла до 120 тысяч рублей. «Этого хватало только на квартиру, на жизнь более-менее уже тогда. Что-то домой отправлял маме», — отметил юморист.

Решение уйти из проекта Калайджян объяснил тем, что не видел возможностей для профессионального и личностного роста в Comedy Club. «Просто мне показалось, что я сижу и работаю на кого-то. И моя молодость уйдет на кого-то, не на меня», — заключил он.

Ранее Калайджян рассказал, что его приглашали на съемки Comedy Club в качестве гостя. Однако блогер отказался участвовать в шоу.

Калайджян играл в команде КВН «Южнее некуда», участвовавшей в Премьер-лиге в 2009 году. В 2012 юморист вместе с другим кавээнщиком Артемом Карокозяном выпустил первую серию интернет-проекта «Непосредственно Каха». Параллельно Калайджян работал автором в Comedy Club.