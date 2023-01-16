Звезда популярного веб-сериала рассказал о приглашении в Comedy Club

Актер «Непосредственно Каха» Калайджян рассказал, что его приглашали на съемки Comedy Club

Звезда популярного юмористического веб-сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян рассказал о приглашении в шоу Comedy Club в качестве гостя. В интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube, актер объяснил отказ сниматься в выпуске передачи тем, что телевидение ему неинтересно.

По словам Калайджяна, прийти на съемки Comedy Club его звал резидент передачи Гарик Харламов. «Он говорил мне: "Приходи в Comedy, сядь за стол, скажем что-нибудь". Я говорю: "Да что мне там делать, что говорить, ради чего, лицом поторговать?"» — вспомнил юморист о приглашении сняться в проекте.

Журналистка предположила, что отказ Калайджяна сняться в Comedy Club связан с тем, что проекты на телевидении ему неинтересны. «Наверное, дело в этом», — ответил он.

Юморист также вспомнил об участии коллеги по веб-сериалу «Непосредственно Каха» Тамары Туравы в шоу Comedy Woman. По мнению Калайджяна, Тураву несправедливо уволили с телепроекта. Он объяснил ее увольнение желанием руководства шоу «слить» юмористку.

Ранее Турава в интервью Лауре Джугелии заявила, что ей пришлось покинуть Comedy Woman из-за денег. По словам юмористки, с ней связалась руководитель шоу Наталья Еприкян и сообщила, что ей больше не могут выплачивать зарплату. Как утверждает Турава, тогда она предложила участвовать в проекте бесплатно, однако получила отказ.