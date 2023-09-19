Американцы стали экономить на одежде и ресторанах

CNBC: 92 процента американцев за последние полгода сократили расходы

Подавляющее большинство взрослых жителей США (92 процента) в последние шесть месяцев стали сокращать расходы. Об этом говорится в исследовании Morning Consult, проведенном по заказу CNBC.

Чаще всего опрошенные экономили на одежде и аксессуарах (63 процента), а также ресторанах и барах (62 процента), развлечениях вне дома (56 процентов). В среднем более половины респондентов заявили о существенном влиянии складывающейся в экономике ситуации на их материальное положение. Среди американцев с доходом менее 50 тысяч долларов в год такой ответ дали 55 процентов, среди зарабатывающих от 50 до 100 тысяч — 61 процент, а в группе получающих ежегодно более 100 тысяч долларов их оказалось 46 процентов.

При этом 76 процентов опрошенных в следующие полгода планируют продолжить сокращать траты на товары, не относящиеся к предметам первой необходимости, а 62 процента респондентов готовы экономить даже на самом необходимом.

Ранее стало известно, что доходы граждан США снижаются третий год подряд на фоне влияния последствий пандемии коронавируса и роста цен на энергоносители, произошедшего из-за конфликта на Украине. Средний доход домохозяйства американцев с поправкой на инфляцию упал в 2022 году на 2,3 процентного пункта, до 74,58 тысячи долларов.