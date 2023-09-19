Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:24, 19 сентября 2023Экономика

Американцы стали экономить на одежде и ресторанах

CNBC: 92 процента американцев за последние полгода сократили расходы

Фото: Unsplash

Подавляющее большинство взрослых жителей США (92 процента) в последние шесть месяцев стали сокращать расходы. Об этом говорится в исследовании Morning Consult, проведенном по заказу CNBC.

Чаще всего опрошенные экономили на одежде и аксессуарах (63 процента), а также ресторанах и барах (62 процента), развлечениях вне дома (56 процентов). В среднем более половины респондентов заявили о существенном влиянии складывающейся в экономике ситуации на их материальное положение. Среди американцев с доходом менее 50 тысяч долларов в год такой ответ дали 55 процентов, среди зарабатывающих от 50 до 100 тысяч — 61 процент, а в группе получающих ежегодно более 100 тысяч долларов их оказалось 46 процентов.

При этом 76 процентов опрошенных в следующие полгода планируют продолжить сокращать траты на товары, не относящиеся к предметам первой необходимости, а 62 процента респондентов готовы экономить даже на самом необходимом.

Ранее стало известно, что доходы граждан США снижаются третий год подряд на фоне влияния последствий пандемии коронавируса и роста цен на энергоносители, произошедшего из-за конфликта на Украине. Средний доход домохозяйства американцев с поправкой на инфляцию упал в 2022 году на 2,3 процентного пункта, до 74,58 тысячи долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США обратился к Азербайджану из-за боевых действий в Карабахе

    Нидерландская авиакомпания отменила рейсы над Азербайджаном

    Число жертв обострения в Карабахе выросло

    Россия призвала Таджикистан и Киргизию воздержаться от необдуманных шагов

    Мужчина отказался от мастурбации и разбогател

    Раскрыт средний срок накопления на собственный дом в Подмосковье

    Россиянка пострадала в результате перестрелки в Махачкале

    Наводнения и ураганы стали гораздо мощнее из-за глобальной проблемы

    Названа дата заседания Совбеза ООН по Карабаху

    Азербайджан заявил о захвате десятков позиций армянской армии в Карабахе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости