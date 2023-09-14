Падение доходов американцев связали с Украиной

WSJ: доходы американцев снижаются третий год подряд на фоне событий на Украине

Доходы граждан США снижаются третий год подряд на фоне влияния последствий пандемии коронавируса и роста цен на энергоносители, произошедшего из-за конфликта на Украине, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Средний доход домохозяйства американцев с поправкой на инфляцию упал в 2022 году на 2,3 процентных пункта, до 74,58 тысячи долларов. По данным Бюро переписи населения США, показатель снизился на 4,7 процента по сравнению с пиковым значением 2019 года.

В июне прошлого года рост цен в США оказался максимальным за 40 лет — инфляция достигла 9,1 процента. Затем, благодаря усилиям Федеральной резервной системы США (аналога ЦБ), она начала замедляться. За полтора года регулятор поднимал процентные ставки 11 раз, и в июле они выросли до 22-летнего максимума в 5,25-5,5 процента, что не помешало потребительским ценам увеличиться впервые за 13 месяцев — на 3,2 процента по сравнению с показателем годичной давности.

Ранее стало известно, что в США за год практически удвоилась доля семей с детьми, проживающими за чертой бедности. Согласно официальной статистике, их оказалось 12,4 процента.

