Обвиняемого в подрыве авто главы поселка Любимовка завербовала разведка Украины

ТАСС: фигурант дела о подрыве машины главы поселка Любимовка был завербован ГУР

Украинец Сергей Панасенко, обвиняемый в подрыве машины главы поселка Любимовка в Херсонской области, был завербован Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что представитель ГУР вовлекла в состав одного из обособленных подразделений украинских граждан Кравца и Панасенко, после того, как были определены цели и задачи деятельности этого террористического сообщества.

Панасенко использовал присвоенный разведкой позывной Фьюри, а Кравец — Юпитер. В отношении второго фигуранта материалы выделены в отдельное производство.

Сообщается, что Панасенко принимал участие в теракте против главы поселка Любимовка Андрея Штепы, а также был задействован в совершении двух терактов на линиях электропередач, за подрывы он получил около 130 тысяч гривен (3,5 тысячи долларов).

Автомобиль главы поселка Любимовка в Херсонской области Андрея Штепы был взорван 22 декабря 2022 года.

