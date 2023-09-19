Зеленский впервые с начала СВО вылетел за рубеж украинским спецбортом

Зеленский вылетел в Нью-Йорк украинским спецбортом впервые с начала СВО

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала российской спецоперации (СВО) вылетел за рубеж на самолете украинской авиакомпании. Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, пишет агентство «Украинские новости».

Отмечается, что Зеленский использовал самолет госавиакомпании «Украина», которая перевозит высших чиновников. После начала СВО самолеты компании не осуществляли перевозки.

Airbus A319 был куплен во время президентства Виктора Ющенко в 2005 году и является самым новым самолетом компании.

Зеленский сообщил о прибытии в Нью-Йорк 18 сентября. Из аэропорта политик отправился к военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые проходят лечение и реабилитацию в США.