Зеленский сообщил о прибытии в Нью-Йорк

Зеленский сообщил о прибытии в Нью-Йорк, где проведет ряд важных встреч

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о прибытии в Нью-Йорк, где он планирует провести ряд важных встреч.

Из аэропорта политик отправится к военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходят лечение и реабилитацию в США.

«Далее — важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены веские двусторонние встречи», — отметил Зеленский.

В Вашингтоне у украинского лидера запланированы переговоры с президентом США, лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Он также планирует встретиться с американскими бизнесменами и журналистами.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Зеленский поучаствует в заседании Совета безопасности ООН по Украине.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ее откроет президент Бразилии Лула да Силва, а затем выступит его американский коллега Джо Байден.

