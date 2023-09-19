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17:48, 19 сентября 2023Моя страна

В Карелии открылась передвижная выставка о северном деревянном зодчестве

В Карелии открылась передвижная выставка о северном деревянном зодчестве

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

В Карелии в музее Кондопожского края открылась передвижная выставка «Сохранение памятников деревянного зодчества Русского Севера. Пути, возможности, инициативы». Об этом сообщается в сообществе администрации Кондопожского района во «ВКонтакте».

На ней будут представлены рисунки, чертежи, фотографии, макеты памятников деревянного зодчества Русского Севера, а также попробовать собрать и разобрать различные виды врубок и даже амбарчик.

Выставка будет показана в девяти музеях и библиотеке районных центров Архангельской, Вологодской областей и Республики Карелия.

В музее выставка будет доступна до 22 октября.

Ранее здание бани в центре Челябинска признали объектом культурного наследия местного значения. Она расположена по адресу улица Монакова, дом 39. Здание было возведено в 1911-1912 годах и является одним из редких сохранившихся до настоящего времени объектов застройки Челябинского переселенческого пункта.

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    Сергей Истомин
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