Баню в Челябинске признали объектом культурного наследия местного значения

Здание бани в центре Челябинска признали объектом культурного наследия местного значения. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Известно, что результаты соответствующей экспертизы с положительным заключением прислали в Госкомитет. Речь идет о двухэтажном каменном здании, которое находится по адресу улица Монакова, дом 39. Оно построено в 1911-1912 годах, обладает ценностью как источник информации об истории переселенческого движения в России на рубеже XIX-XX веков и является одним из редких сохранившихся до настоящего времени объектов застройки Челябинского переселенческого пункта.

«Выстроено в довольно характерном для начала XX века стиле эклектики с преобладанием стиля модерн. Имеет богатое архитектурно-декоративное решение, которое мало соответствует зданию обычной бани, поэтому есть предположение, что оно было построено по индивидуальному проекту, а проект приписывают гражданскому архитектору Аркадию Федорову, который в то время занимал пост инженера Западного района передвижения переселенцев», — рассказали в Госкомитете охраны объектов культурного наследия.

В августе в Омске три дома внесли в реестр культурного наследия народов Российской Федерации. Два объекта — строения начала XX века: «Жилой дом купца С.М. Свекрова», расположенный на улице Булатова, 104, и «Жилой дом А.В. Арефьева» на улице Гусарова, 47. Третье здание — «Дом жилой Мины Федорова» на улице Слободской, 11, построенный в конце XIX века.