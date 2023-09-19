Стало известно о желании Зеленского распустить Верховную Раду

«РБК-Украина»: Зеленский был близок к роспуску Верховной Рады летом

Владимир Зеленский был близок к тому, чтобы летом распустить Верховную Раду Украины, но не решился на это из-за военного положения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Президент за последние несколько лет много раз был близок к утверждению решения о роспуске. Мне кажется, в этот раз мы были к выборам ближе всего», — рассказал источник издания.

Со слов источника стало известно о желании Зеленского распустить парламент в День государственности 28 июля, но он не решился на это из-за вопросов «нужно ли» и «можно ли» проводить выборы в условиях военного положения.

Ранее Зеленский исключил возможность окончания военного конфликта путем передачи части территорий. По словам политика, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжится и после окончания благоприятных погодных условий.