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09:41, 19 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о желании Зеленского распустить Верховную Раду

«РБК-Украина»: Зеленский был близок к роспуску Верховной Рады летом
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Владимир Зеленский был близок к тому, чтобы летом распустить Верховную Раду Украины, но не решился на это из-за военного положения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Президент за последние несколько лет много раз был близок к утверждению решения о роспуске. Мне кажется, в этот раз мы были к выборам ближе всего», — рассказал источник издания.

Со слов источника стало известно о желании Зеленского распустить парламент в День государственности 28 июля, но он не решился на это из-за вопросов «нужно ли» и «можно ли» проводить выборы в условиях военного положения.

Ранее Зеленский исключил возможность окончания военного конфликта путем передачи части территорий. По словам политика, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжится и после окончания благоприятных погодных условий.

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    Алевтина Запольская
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