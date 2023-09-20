В Екатеринбурге появились скульптуры в виде конструктора

Юные жители Екатеринбурга создали арт-объекты в виде конструктора

В Екатеринбурге на площади у кинотеатра «Заря» появились арт-объекты в виде конструктора. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу паблик-арт-программы «ЧО».

Скульптуры сделали юные жители города. В создании арт-объектов принимали участие и взрослые горожане. Скульптуры разместили на площади у кинотеатра, где раньше стояли только скамейки и урны.

Формы и силуэты для арт-объектов придумали юные свердловчане. Авторы вдохновлялись механическим конструктором, выпускать который начали 1980-х годах на Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина.

Ранее сообщалось, что в селе Тугриново Калининского округа Тверской области установили памятник, посвященный крестьянам Тверской губернии. Скульптура состоит из двух частей.

